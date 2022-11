ٹی 20 ورلڈ کپ، پلیئر آٖ ف دی ٹورنامنٹ کے امیدواروں کی فہرست میں 2پاکستانی بھی شامل

میلبرن (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی نے ٹی 20ورلڈکپ میں پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے امیدواران کی فہرست جاری کردی، فہرست میں 9 کھلاڑیوں کو نامزد کیا گیا ہے جن میں سے 2 پاکستانی ہیں ۔

تفصیلات کےمطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے لیے 9 کھلاڑیوں کی نامزدگی کی فہرست جاری کی ہے جس میں 2 پاکستانی کرکٹرز شامل ہیں، آئی سی سی کی فہرست میں پاکستان کے شاداب خان اور شاہین آفریدی پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے امیدواروں میں شامل ہیں۔

بھارت سے سوریا کمار یادیو اور ویرات کوہلی جب کہ انگلینڈ کے سیم کرن، جوز بٹلر اور ایلیکس ہیلز نامزدگیوں میں شامل ہیں , اس کےعلاوہ زمبابوے کے سکندر رضا اور سری لنکا کے ہسارنگا بھی ایوارڈ کیلئے شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں , آئی سی سی پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے انتخاب کے لیے فینز کے ووٹس بھی شامل کرے گا۔

