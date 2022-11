"شہباز شریف نواز شریف کا دیا نام لا رہے ہیں، زرداری نے پتے سینے سے لگا رکھے ہیں، آرمی چیف معاملے پر 100 فیصد غیر یقینی صورتحال ہے"

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن کامران خان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے معاملے پر ابھی تک 100 فیصد غیر یقینی صورت حال ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں کامران خان کا کہنا تھا کہ 30 نومبر کو پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا؟ اس حوالے سے مکمل طور پر غیر یقینی صورت حال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کی طرف سے نامزد کیا گیا نام لے کر آ رہے ہیں جب کہ اس معاملے پر اہم ووٹ رکھنے والے سابق صدر آصف علی زرداری اپنے تمام پتے سینے سے لگا کر کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک فوج کے ہیڈ کوارٹرز جی ایچ کیو سے اہل امیدواروں کے نام بھیجے جانے ہیں اس لیے اپنی سانسیں تھام لیجیے۔

Uncertain 100% Uncertain! November 30th, who'll be the COAS? PM Shahbaz is brining name of Nawaz Sharif's nominee BUT Asif Zardari playing close to chest holds decisive vote. And The Panel of ELIGIBLE officers has to come from GHQ.hold your breath,Sir pic.twitter.com/ytVcQMuNqI