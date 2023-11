پاکستان کے پہلے بینکنگ ای کامرس پلیٹ فارم پر شاپنگ کا آغاز پاکستان کے پہلے بینکنگ ای کامرس پلیٹ فارم پر شاپنگ کا آغاز

لاہور( پ ر) پاکستان کے صف اول کے کمرشل بینکوں میں سے ایک بینک الفلاح نے دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ ایونٹ، 11.11 سیل ڈے سے قبل ایک سنسنی خیز اعلان کیا ہے۔ بینک کا اہم ای کامرس پلیٹ فارم الفا مال Buy Now, Pay Later فیچر کے ساتھ متعلقہ برانڈز کے ذریعے مجاز اور حقیقی مصنوعات صفر فیصد مارک اپ کے ساتھ متعارف کراتا ہے، جس سے خریدار غیر معمولی آسانی کے ساتھ اپنی مطلوبہ خریداری کرسکتے ہیں۔ الفا مال پاکستان کا پہلا بینکنگ کی زیر قیادت چلنے والا ای کامرس پلیٹ فارم ہے۔ 2019 میں متعارف کرائے گئے اس پلیٹ فارم کی 150 سے زائد برانڈز کے ساتھ وسیع شراکت داری ہے اور یہ ایک لاکھ سے زائد مصنوعات کی متنوع رینج تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ الفا مال بینک کی مالیاتی ایپ الفا کا حصہ ہے اور ایک ایسی مارکیٹ پلیس ہے جو سفری سروسز، آٹوموبائلز اور فیشن اور بیوٹی برانڈز کے جدید رجحانات سے لے کر جدید ترین الیکٹرانکس اور ٹیکنالوجی کی مصنوعات پیش کرتا ہے اور اس طرح سے الفا مال ہر گھر کی ضروریات کا احاطہ کرتا ہے۔ Buy Now, Pay Later کے آپشن کے ساتھ صارفین اشیا کی خریداری کر کے موخر ادائیگیوں پر صفر فیصد مارک اپ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جس سے بہترین مصنوعات پہلے سے کہیں زیادہ آپ کی دسترس میں ہیں۔ یہ سہولت صرف بینک الفلاح کے کریڈٹ کارڈ ہولڈرز تک ہی محدود نہیں ۔

ہے بلکہ دوسرے بینکوں کے کریڈٹ کارڈ صارفین کے لیے بھی دستیاب ہے۔ صارفین اپنے اکاو_¿نٹس، والٹ اور آربٹ پوائنٹس کے ذریعے بھی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ Buy Now, Pay Later کی پرکشش پیکش کے علاوہ الفا مال تمام مصنوعات اور خدمات پر 10 ہزار روپے تک کی رعایت کی پیشکش کرتا ہے، اپنے قابل بھروسہ اور معتبر برانڈ پارٹنرز کے ذریعے ایک ہی دن اشیا کی ترسیل کو یقینی بناتا ہے جس میں ایک کسی خرابی یا شکایت کی صورت میں اشیا کی آسان واپسی اور رقم کی واپسی کی سہولت بھی میسر ہے۔