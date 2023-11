کرکٹ ورلڈکپ 2023 میں ایک اور سنگ میل عبور

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت میں جاری آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈکپ 2023 نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔آئی سی سی کے مطابق اب تک 10 لاکھ سے زائد فینز سٹیڈیمز میں میچز دیکھ چکے ہیں، یہ ورلڈکپ کرکٹ کی تاریخ کا فینز کی تعداد کے حوالے سے سب سے بڑا ایونٹ بن گیا ہے۔

جیو نیوز کے مطابق آئی سی سی کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ تماشائیوں کا سنگ میل جنوبی افریقا اور افغانستان کے درمیان نریندر مودی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں عبور ہوا، فینز نے یہ ریکارڈ بھارت کے 10 سٹیڈیمز میں آکر قائم کیا۔

