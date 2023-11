سی ڈی اے نے سڑک پر مین ہول کی جگہ کھلے عام ٹوائلٹ کموڈ نصب کردیا، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) اسلام آباد کی ’کیپیٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی‘ (سی ڈی اے)نے ایک سڑک پر مین ہول کی جگہ ٹوائلٹ کا کموڈ نصب کر دیا، جس کی تصویر نے سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان بپا کر دیا۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق یہ تصویر ’اسلام آبادیز‘ نامی ایکس اکاﺅنٹ پر پوسٹ کی گئی ہے۔

پوسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نئی بنائی گئی اس سڑک پر مین ہول پر ڈھکن لگانے کی بجائے وہاں کموڈ نصب کیا گیا ہے۔ پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ سی ڈی اے نے یہ کارنامہ سٹریٹ 10سیکٹر آئی 9/2انڈسٹریل ایریا میں سرانجا دیا ہے۔کمنٹس میں لوگ سی ڈی اے کی اس حرکت پر خوف فقرے چست کر رہے ہیں۔

عبید الرحمان خان نامی ایک ایکس صارف نے لکھا ہے ”جدید مسائل کے لیے جدید حل کی ضرورت ہے۔“

فیضان خٹک نے لکھا ہے کہ ”شہر کی انتظامیہ نے بالآخر سن لی اور پبلک ٹوائلٹ بنا دیا“ ۔

اسلام آبادیز کی یہ پوسٹ وائرل ہونے پر سی ڈی اے نے نوٹس لے لیا اور اس پر جواب دیتے ہوئے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ ”یہ مسئلہ کل رات حل کر دیا گیا ہے اور اس مین ہول پر ڈھکن لگا دیا گیا ہے۔ مسئلہ اجاگر کرنے پر شکریہ۔“

Dear Citizen, Thank you for highlighting, it is to inform this issued has been resolved last night and manhole cover has been installed. #CDAatyourservice https://t.co/Ftq8hpfqPr