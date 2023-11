بھئی ہم تو نیاگرہ فال کے دیوانے ہیں اُسی سے آنکھ مچولی ہوگی، کچھ اُس کی سنیں گے کچھ اپنی سنائیں گے، تشنہ لب اور ٹھنڈک کا ملاپ، سرور و مستی کا ہوگا راج بھئی ہم تو نیاگرہ فال کے دیوانے ہیں اُسی سے آنکھ مچولی ہوگی، کچھ اُس کی سنیں ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:12

دائیں طرف دیکھیں جناب یہ "Escarnment" اِس کی بلندی کا اندازہ لگائیں۔ 30-25 فٹ تو ہوگی۔ دیکھو کیا سینہ تانے ایک دیو ہیکل دیوار۔ کسی قدیم سمندری طوفان کی پیداوار۔ دائیں طرف Hidden Bench Winery کے بورڈ نے یہ عندیہ دیا کہ جناب اب زراعت نے کل پُرزے نکال لیے ہیں اور انگوروں کے باغات اب اپنی حکمرانی کا سکّہ جمائیں گے۔ طرح طرح کی شراب کشید ہو کر ساقی کے ہاتھوں، جام پہ جام لنڈھانے کی سزاوار ہوگی۔ لو گذر گئیں دائیں طرف یکے بعد دیگرے Feathers Stone Winery، Foreign Affair Winery، Turbine Winery۔ یوں تو یہ علاقہ Vineland کہلائے لیکن دوسرے پھلوں کے باغات بھی دوڑ میں شامل ہوگئے۔ تو اب Lake بھی بائیں طرف نیلا جامہ زیب تن کیے آگئی۔ اب Third St. Winery۔ سارا ماحول ہرا بھرا آنکھوں کو طراوت پہنچائے۔ دائیں طرف سے بادل چھٹ گئے۔ سب کے سب بائیں طرف ایک جمگھٹے کا رُوپ دھار گئے۔ یہ سامنے ایک بڑا Bridge اس کے نیچے سے جہاز گذرتے ہیں۔ اس Creek میں کافی دُور دُور تک پانی کا لیول ایک جیسا نہیں۔ لہٰذا کئی جگہ گیٹ لگا کر پانی اونچا یا نیچا کر کے جہاز گذار دیا جاتا ہے۔ بائیں طرف ایک یونیورسٹی اور دائیں طرف Helicopters Rides۔ آخری پل پر سے گذرتے نیاگرہ فال کی شہری آبادی کی بلند وبالا عمارتیں چہرہ کرا گئیں۔ لو اب ضروری کاغذات ہیں تو جناب بائیں طرف دو پل…… ایک USA کو جانے کے لیے اور USA سے کینیڈا آنے کے لیے۔ بھئی ہم تو نیاگرہ فال کے دیوانے ہیں اُسی سے آنکھ مچولی ہوگی۔ کچھ اُس کی سنیں گے کچھ اپنی سنائیں گے۔ تشنہ لب اور ٹھنڈک کا ملاپ، سرور و مستی کا ہوگا راج۔

لو اب قدم رنجہ فرمائیں Niagra Falls ایریا میں۔ بائیں طرف نیاگرہ فال کی حشر سامانیاں دیکھتے جائیں اور آخری سرے پر واقع Parking Area میں گاڑی پارک کریں۔ مفت میں کام نہیں چلے گا۔ 25 ڈالر کا ٹکٹ ملے گا جناب! دائیں طرف آتے ہوئے یہی کوئی پانچ Sky Scrappers …… بڑی شان سے نیاگرہ فال کے سامنے تن کر کھڑے ہوئے …… وہ دیکھو اوپر "Sea Guls" اوراُن کی اُڑان…… اِک شان دلربائی سے اٹھکھیلیاں کرتے ہوئے اور نیچے ننھی ننھی چڑیاں اور ہر گری پڑی اشیائے خورد پر نظریں، اُڑ جائیں پل جھپکتے۔

لوگوں کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، تل دھرنے کی جگہ نہ ملے۔ تصویر کشی Selfies بن رہی ہیں۔ گھاس کے تختوں پہ بکھرے پھولوں کی بہار، قوس و قزع بھی شرمائے، گورے پوری آب و تاب سے گرمی کا سواگت کرتے۔ لباس کی Cut Short پر مسلسل دھیان کیے۔ اور ہاں چند گوریاں کتُوں کو بھی ساتھ لانا نہ بھولیں۔ ہر رنگ و نسل کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی گنتی پوری کریں۔ نیاگرہ فال کی Fence سے ٹیک لگائے Fall کی اٹکھیلیوں سے آنکھ کو ٹھنڈک دل کو سرور پہنچائیں۔ آبشار کی فوار ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے دوش پر سوار آپ سے بار بار بغلگیر ہو۔

وہ دیکھا نیچے Lake میں دو کشتیاں …… تو جناب اُن میں سے ایک USA کی اور دوسری کینیڈا کی ہے وہ دیکھو سرخ لباس میں Passengers کینیڈا والی کشتی میں اور نیلی پوشاک والے مسافر USA کی کشتی میں سوار…… نیاگرہ فال کی "Mother Spot" کی طرف باری باری رواں دواں، جوں جوں اُس Spot کی طرف کشتی چلے تو آبشار کی فوار سے مسافروں کے پیراہن پھوار سے تر ہوجائیں۔ اور آخری حد سے پہلے ہی کشتیاں واپسی کا رُخ کرتی ہوئی مبادا فال کے بے رحم تھپیڑے رنگ میں بھنگ ہی نہ ڈال دیں۔ نیاگرہ فال کے سامنے "Wellcome Centre" کی پُر شکوہ بلڈنگ "Table Rock, Shopping Attraction and Dinning"…… دوسری طرف "Table Rock Grill Tin Hortel" اور باہر کی طرف "Shaded Sitting Arrangements"۔

"Niagra Falls are actually Niagra Fall Parks in the Province of Ontario a province of (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)