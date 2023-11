کولکتہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے 44 ویں میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 93 رنز سے شکست دے کر سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کردیا ہے۔

انگلینڈ کی جانب سے دیے گئے 338 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 43.3 اوورز میں 244 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

اس میچ میں شکست کے بعد پاکستانی ٹیم کا ورلڈ کپ میں سفر بھی اختتام پذیر ہوگیا ہے۔

پاکستانی ٹیم اس ورلڈ کپ میں بطور فیورٹ ٹیموں میں ایک شریک ہوئی تھی لیکن گرین شرٹس کے لیے یہ میگا ایونٹ ایک بھیانک خواب بن گیا جس میں انہیں کل 9 میں سے 5 میچوں میں شکست ہوئی جبکہ صرف 4 میں فتح حاصل ہوئی۔

پاکستان کی ورلڈ کپ میں بدترین کارکردگی پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر کرکٹ شائقین بھی شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔

حسیب نامی صارف نے لکھا کہ ’اس ورلڈ کپ کی طرح پچھلے کسی بھی ورلڈ کپ کی کیمپین اتنی مایوس کن نہیں رہی۔ ایک ایسی ٹیم جس میں سپرسٹارز اور قابل کھلاڑی تھے وہ کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ نسیم شاہ کے باہر ہونے کے باوجود میں نے امید کی تھی کہ ہم سیمی فائنل میں جائیں گے۔ ہر حال میں لڑکوں کا ساتھ دیا اور دے رہا ہوں لیکن سچ بتاؤں تو دل ٹوٹ چکا ہے۔‘

None of the previous Worldcup campaigns felt as disappointing as this. A team full of superstars & quality players who failed to deliver. Even after losing Naseem i still expected us to make SFs at least. Supported these boys thru thick & thin, I still do. Heartbroken honestly!