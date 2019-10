بچوں کوہر ممکن تحفظ فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیح، آئی جی پنجاب بچوں کوہر ممکن تحفظ فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیح، آئی جی پنجاب

لاہور(کرائم رپورٹر)انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب کیپٹن (ر) عارف نواز خان نے کہاہے کہ بچوں سے متعلق جرائم کی روک تھام کیلئے پولیس ٹیموں کی بروقت کارروائیوں کے ساتھ ساتھ والدین، اساتذہ اور سول سوسائٹی کے تعاون سے بھرپور آگاہی مہم بھی چلائی جائے تاکہ معاشرے کے تمام طبقے مل کر بچوں کے ساتھ پیش آنے والے جرائم میں کمی لانے میں اپنا کردار ادا کریں اور ایسے واقعات میں ملوث سفاک مجرمان کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جاسکے۔انہوں نے ہدایت کی کہ بچوں کے ساتھ پیش آنے والے جرائم میں کمی لاکر انہیں ہر ممکن تحفظ فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے لہذا تمام فیلڈ افسران جاری کردہ سٹینڈنگ آرڈر کے مطابق ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اس سلسلے میں بچوں کے تحفظ کے متعلق شعور اجاگر کرنے کیلئے " Role of Society and Police in Child Protection"کے موضوع پر16اکتوبر کو لاہور میں سیمینار منعقد کروایا جائے جس میں تعلیم، وکالت، ادب سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی کی نامور شخصیات اور سکولوں و کالجز کے طلبا ء کو بھی شرکت کو بھی شریک کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سنٹرل پولیس آفس میں منعقدہ اجلاس کے دوران افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کیا۔

انہوں نے مزیدکہاکہ تمام آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز اپنے اضلاع میں بچوں کے تحفظ اور ان کے ساتھ پیش آنے والے جرائم کے متعلق سیمینار اور ورکشاپس منعقد کریں جبکہ پولیس افسران سکولوں میں جاکر بچوں کوایمر جنسی صورتحال اور جرائم پیشہ افراد سے محفوظ رہنے کے متعلق آگاہی لیکچرز دیں تاکہ کسی بھی غیر مناسب صورتحال میں وہ بلا خوف و خطر اور زیادہ بہتر انداز میں رسپانڈ کرسکیں۔ انہوں نے مزیدکہاکہ تمام اضلاع میں بچوں سے متعلقہ جرائم کے بلاتاخیر اور فوری سد باب کیلئے پولیس کے سپیشل یونٹس تشکیل دئیے جائیں جبکہ بچوں کے تحفظ کیلئے چائلڈپروٹیکشن بیورو، ضلعی انتظامیہ سمیت دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ کلوز کوارڈی نیشن بھی رکھی جائے۔ اجلاس میں بچوں کے لاپتہ اور گمشدہ ہونے، اغوا ء اور بد اخلاقی سمیت دیگر واقعات میں پولیس کی کارکردگی سے متعلقہ امور زیر بحث آئے۔اجلاس میں آئی جی پنجاب نے افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہاکہ انہوں نے مزیدکہاکہ تمام اضلاع میں سکولوں و کالجز کے گردونواح میں ڈولفن، پیرو اور دیگر پٹرولنگ فورسز کے گشت کے اوقات کار کو مزید موثر بنایا جائے اور سیالکوٹ، میانوالی سمیت جن اضلاع میں جدید سرویلنس اور کمانڈ اینڈ سنٹر کام کررہے ہیں وہاں تعلیمی اداروں کے ارد گرد سی سی ٹی وی کیمروں کی مانیٹرنگ کوترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے۔اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی آر اینڈ ڈی کیپٹن (ر) ظفر اقبال، ایڈیشنل آئی جی آپریشنز انعام غنی، ڈی آئی جی انویسٹی گیشن لاہور ڈاکٹر انعام وحید، اے آئی جی لاجسٹکس اطہر اسماعیل، اے آئی جی ایڈمن حسن رضا خان، اے آئی جی فنانس ڈاکٹر شہزا دآصف سمیت دیگر افسران موجود تھے۔

