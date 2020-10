دلہن بنی ماہرہ خان کے نئے فوٹو شوٹ نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

اسلام آباد(ویب ڈیسک) بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان دلہن بن گئیں۔ لال اور سفید جوڑے میں دلہن بنی ماہرہ کے نئے فوٹو شوٹ نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔دلکش جیولری اور برائیڈل لباس میں ماہرہ خان ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا پر چھا گئیں۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ماہرہ خان کے ایک مداح نے لکھا کہ حالیہ فوٹو شوٹ میں وہ شاندار نظر آرہی ہیں۔

#MahiraKhan looks absolutely stunning in this latest photoshoot. pic.twitter.com/9NczwmY7b0