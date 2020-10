ہم پروَرشِ لَوح و قلم کرتے رہیں گے| فیض احمد فیض | ہم پروَرشِ لَوح و قلم کرتے رہیں گے| فیض احمد فیض |

لوح و قلم

ہم پروَرشِ لَوح و قلم کرتے رہیں گے

جو دِل پہ گُزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے

اسبابِ غمِ عِشق بہم کرتے رہیں گے

وِیرانیِ دَوراں پہ کَرَم کرتے رہیں گے

ہاں تلخیِ ایام ابھی اور بڑھے گی

ہاں اہلِ ستم، مشقِ سِتم کرتے رہیں گے

منظور یہ تلخی، یہ سِتم ہم کو گوارا

دَم ہے تو مداوائے الم کرتے رہیں گے

مے خانہ سلامت ہے تو ہم سُرخیِ مے سے

تزئینِ دَرو بامِ حَرَم کرتے رہیں گے

باقی ہے لہُو دِل میں تو ہر اشک سے پیدا

رنگِ لب و رُخسارِ صنم کرتے رہیں گے

اِک طرزِ تغافل ہے سو وہ اُن کو مُبارک

اِک عرضِ تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے

فیض احمد فیض

(مجموعۂ کلام:دستِ صبا؛سالِ اشاعت،1978 )

Laoh-o-Qalam

Ham Parwarish-e-Lah-o-Qalam Kartay Rahen Gay

Jo Dil Pe Guzri Hay Raqam Kartay Rahen Gay

Asbaab-e-Gham-e-Eshq Baham Kartay Rahen Gay

Veeraani-e-Doraan Pe Karam Kartay Rahen Gay

Haan Talkhi-e-Ayyaam Abhi Aor Barrhay Gi

Haan Ehl-e-Sitam , Mashk-e-Sitam Kartay Rahen Gay

Dam Hay To Madaawa-e-Alam Kartay Rahen Gay

May Khaana Salaamat Hay To Ham Surkhi-e-May Say

Tazeen -e-Dar-o-Baam-e-Haram Kartay Rahen Gay

Baaqi Hay Lahu Dil Men To Har Ashk Say Paida

Rang-e-Lab-o-Rukhsaar-e-Sanam Kartay Rahen Gay

Ik Tarz-e-Taghaaful Hay So Wo Un Ko Mubarak

Ik Arz-e-Tamanna Hay So Wo Ham Kartay Rahen Gay

Poet: Faiz Ahmad Faiz