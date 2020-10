پریشاں رات ساری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ| قتیل شفائی | پریشاں رات ساری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ| قتیل شفائی |

پریشاں رات ساری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ

سکوتِ مرگ طاری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ

ہنسو اور ہنستے ہنستے ڈوبتے جاؤ خلاؤں میں

ہمیں پر رات بھاری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ

ہمیں تو آج کی شب پو پھٹے تک جاگنا ہوگا

یہی قسمت ہماری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ

تمہیں کیا! آج بھی کوئی اگر ملنے نہیں آیا

یہ بازی ہم نے ہاری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ

کہے جاتے ہو رو رو کر ہمارا حال دنیا سے

یہ کیسی رازداری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ

ہمیں بھی نیند آجائے گی ہم بھی سو ہی جائیں گے

ابھی کچھ بے قراری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ

شاعر:قتیل شفائی

(مجموعۂ کلام:گجر؛سالِ اشاعت،1949 )

Pareshaan Raat Saari Hay, Sitaaro Tum To So Jaao

Sukoot-e-Marg Taari Hay, Sitaaro Tum To So Jaao

Hanso Aor Hanstay Hanstay Doobtay Jaao Khalaaon Men

Ham Hi Par Raat Bhaari Hay, Sitaaro Tum To So Jaao

Hamen To Aaj Ki Shab Pao Phutnay Tak Jaagna Ho Ga

Yahi Qismat Hamaari Hay, Sitaaro Tum To So Jaao

Tumhen Kaya Aaj Bhi Koi Agar Milnay Nahen Aaya

Yeh Baazi Ham Nay Haari Hay, Sitaaro Tum To So Jaao

Kahay Jaatay Ho Ro Ro Kar Hamaara Haal Dunya Say

Yeh Kaisi Raazdaari Hay, Sitaaro Tum To So Jaao

Hamen Bhi Neend Aa Jaaey Gi Ham Bhi So Hi Jaaen Gay

Abhi Kuchh Be Qaraari Hay, Sitaaro Tum To So Jaao

Poet:Qateel Shifai