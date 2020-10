بابر اعظم نے مداحوں کو اپنی ذات بہتر بنا نے کے لیے بڑا مشورہ دے دیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی کپتان بابر اعظم نے مداحوں کواپنی ذات بہتر بنانے کی تجویز دے دی

کی جانب سے سوشل میڈیا پر مداحوں کے لیے معنی خیز پیغام سامنے آیا ہے۔انہوں نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتے نظر آرہے ہیں، بابراعظم نے اپنی اس تصویر کے ساتھ مداحوں کے لیے مثبت پیغام بھی جاری کیا ہے۔ٹوئٹر پر تصویر شیئر کرتے ہوئے بابر اعظم نے لکھا کہ ’اپنی ذات کو اچھا بنانے کے لیے آپ خود کو چیلنج کریں۔بابر اعظم نے لکھا کہ ہمیشہ بہتر انسان بننے کی جستجو میں رہیں تاکہ ہر ایک آپ کو پسند کرے۔

Challenge yourself for good

Always be in the pursuit of becoming a better human being #saturday #vibes pic.twitter.com/XwcHeoECnA