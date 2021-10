تفہیمِ اقبال: ”مابعد الطبیعات والا مقالہ“ (1) تفہیمِ اقبال: ”مابعد الطبیعات والا مقالہ“ (1)

میں جب اردو لٹریچر میں ماسٹر کر رہا تھا تو حضرتِ اقبال کے مبلغِ علم ودانش کے شیش محل میں جھانکنے کا موقع ملا۔ ان کی زندگی کا وہ حصہ جو انہوں نے یورپ میں گزارا (1905ء تا1908ء) حیاتِ اقبال کا ایک انقلابی دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں انہوں نے شعر و شاعری ترک کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ وہ تو خدا بھلا کرے بیرسٹر شیخ عبدالقادر قصوری مرحوم کا کہ وہ اس زمانے میں اقبال کے ہم نوالہ و ہم پیالہ تھا اور دونوں ایک ہی مکان میں رہائش پذیر تھے، وہ بیچ میں حائل ہو گئے۔ اقبال کے فلسفہ کے استاد ریٹائر ہو کر لندن میں جا بسے تھے۔ شیخ عبدالقادر نے اقبال کو مشورہ دیا کہ وہ ترکِ شعر سے پہلے اپنے استادِ محترم پروفیسر آرنلڈ سے مل لیں۔ انہوں نے اگر آپ کی طرف داری کی تو بے شک شاعری وغیرہ چھوڑ دیں وگرنہ……

یہ شاید مسلم امہ کی بالعموم اور مسلمانان برصغیر کی بالخصوص خوش قسمتی تھی کہ آرنلڈ نے اقبال کی اس تجویز پر صاد نہ کیا اور کہا کہ ان کی شاعری عشق و عاشقی کے موضوعات کا بکھیڑا نہیں بلکہ تعمیر قوم کا منشور ہے…… چنانچہ اقبال نے شعرگوئی جاری رکھی اور تعمیرِ قوم والے موضوع پر ان کی توجہ مزید گہری ہوتی چلی گئی…… یہ سب احوال بانگِ درا کے دیباچہ میں سر شیخ عبدالقادر نے بیان کیا ہے۔ قارئین سے گزارش کروں گا کہ وہ ”بانگ درا“ پڑھنے سے پہلے دیباچے کے صفحات کا مطالعہ ضرور کریں۔

مجھے یہ سطور اس لئے لکھنا پڑیں کہ میں نے جب اقبال کے Ph.D کے مقالے (Thesis) کی کھوج لگانے کی کوشش کی تو یہ تو معلوم تھا کہ انہوں نے یہ مقالہ 1908ء میں لکھا تھا اور میونخ یونیورسٹی (جرمنی) میں Submit کیا تھا اور انگریزی زبان کی بجائے جرمن زبان میں تھا کیونکہ جرمن یونیورسٹیوں میں جرمن زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں مقالہ Submit کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن چونکہ یہ مقالہ انگریزی میں (ابتدائی طور پر) لکھا گیا تھا اس لئے اردو بازار لاہور سے اس کی ایک کاپی تو مجھے مل گئی جس کا عنوان تھا:

The Development of Metphysics in Persia

لیکن مجھے اس مقالے کے اردو ترجمے کی تلاش تھی۔ خیال تھا کہ جس طرح اقبال کے چھ لیکچروں کے اردو ترجمے بالعموم مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اسی طرح یہ ’میٹافزکس‘ والے مقالے کا ترجمہ بھی مل جائے گا۔ لیکن تلاشِ بسیار کے باوجود یہ ترجمہ نہ مل سکا۔ اقبال کی درسی اور تعلیمی زندگی میں اس کی ایک اہمیت تھی۔ کتب فروشوں کی زبانی معلوم ہوا کہ ایک ترجمہ ”فلسفہء عجم“ کے نام سے حیدرآباد (دکن) کی عثمانیہ یونیورسٹی کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ اس کے کئی ایڈیشن بھی وہاں سے نکلے اور طبع ہوئے تھے۔ مزید یہ بھی کہ یہ ترجمہ حضرت اقبال کی زندگی ہی میں (اور ان کی اجازت سے) شائع ہوا تھا…… یہ سن کر مجھے اس کو خریدنے کا اشتیاق بڑھا لیکن ساری مارکیٹ چھان ماری لیکن یہ کتاب (فلسفہء عجم) ناپید تھی۔

چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ انگریزی ہی میں اس کو دیکھ لیا جائے۔ اس کی ایک کاپی خریدی اور واپس گھر آ گیا۔ یہاں آکر 150صفحات پر مشتمل اس کتاب کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ میں انگریزی زبان و ادب سے بھی کچھ ایسا ناشناس نہ تھا لیکن ’فلسفہ‘ کی تو ابجد سے بھی آشنائی نہ تھی…… اقبال نے یہ مقالہ پروفیسر آرنلڈ کی نذر کیا تھا۔ میں نے جستہ جستہ صفحات پڑھنے کی کوشش کی لیکن یوں محسوس ہوا کہ انگریزی نہیں کوئی لاطینی زبان کا مقالہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے دوستوں سے رابطہ کیا اور ان حضرات سے بھی ملا کہ جو ایم اے پی ایچ ڈی کرکے کالجوں میں پروفیسری کر رہے تھے۔ وہ اس مقالے کا نام سنتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے۔ ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ:”ہم اس مقالے کو ”مابعد الطبیعات والا مقالہ“ کہہ کر پکارتے تھے۔ ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش تو بہت کی لیکن جہاں تک اس کو سمجھنے کا تعلق ہے تو ہم کو تو سخت ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ جیّد اساتذہ بھی اس موضوع پر بیشتر خاموش تھے۔ اِدھر اُدھر کی ’ہانک‘ کر ہمیں خاموش کر دیا کرتے تھے۔ ہم نے صدر شعبہ ء فلسفہ سے بھی رابطہ کیا لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ اقبال کا یہ تھیسس اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک تاریخِ اسلام، تاریخِ تصوف، تاریخِ فلسفہ، تاریخِ ادب فارسی اور تاریخِ مذاہبِ قدیم و جدید کا شعور نہیں، شوق، دامنگیر نہ ہو…… جیلانی صاحب!آپ بھی کوششیں کرکے دیکھ لیں“۔

القصہ میں نے بھی اس مقالے کو ”مابعدالطبیعات والا مقالہ“ کہنا شروع کر دیا۔ کئی برسوں کے وقفے سے اردو بازار، لاہور، کراچی، راولپنڈی کے چکر لگائے لیکن ان کے پاس تو ”فلسفہء عجم“ کی بھی کوئی کاپی نہ تھی۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ ایک صاحب میر حسن الدین کی یہ تصنیف / ترجمہ ہے جو نفیس اکیڈمی، حیدرآباد (دکن) سے شائع ہوئی تھی…… اور بس۔ میں نے مقالے کی انگریزی فہرست پر نظر ڈالی جس کے 6حصے تھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے:

1۔ فلسفہء ایران قبل از اسلام

2۔یونانی ثنویت

3۔اسلام میں عقلیت کا عروج و زوال

4۔ تصور اور حقیقت کے مابین تنازع

5۔تصوف

6۔مابعد کا ایرانی فلسفہ / فکر

ایک اور مشکل بھی سدِ راہ تھی اور وہ یہ کہ اقبال کے اس مقالے کا سیدھا سادا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے: ”ایران میں مابعد الطبیعات کا ارتقا“…… میرے مطابق اس کا ترجمہ ’فلسفہء عجم‘ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ترجمہ انگریزی میں Iranian Philosophy کا بنتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب میرے پاس نہیں تھی اس لئے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اقبال کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا ترجمہ ہے۔

اب کچھ دنوں پہلے یہ دونوں کتابیں مجھے مل گئی ہیں۔ انگریزی کتاب تو گوگل کرنے پر PDF میں مل گئی اور ’فلسفہ ء عجم‘ اقبال لائبریری (ایوانِ اقبال لاہور) سے دستیاب ہو گئی۔ یہ فلسفہ ء عجم واقعی اقبال کے مقالے کا اردو ترجمہ ہے۔ لیکن یہ ترجمہ (میرے حساب سے) اتنا مشکل اور ثقیل ہے کہ اصل انگریزی متن اس سے کہیں زیادہ قابلِ فہم معلوم ہوتا ہے۔ مترجم میر حسن الدین نے اقبال کی درجنوں فلسفیانہ اصطلاحوں کا لغوی ترجمہ دے دیا ہے۔پڑھنے والے کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان اصطلاحات کی تشریح کس لغات میں دیکھے۔ اس ترجمے کا بظاہر ایک آسان سا ٹکڑا ملاحظہ فرمایئے:

”ہم اب ایران میں آمدِ اسلام کی طرف رجوع ہوتے ہیں جس نے حالات کی قدیم ترتیب و تنظیم کو زیر و زبر کر دیا اور سوچنے والے ذہن کے آگے ایک جدید تصور اور خدا و مادہ کی یونانی ثنویت کا تخیل پیش کیا۔ جو یزداں اور اہرمن کی خالص ایرانی ثنویت سے متمائز ہے“۔

میر حسن الدین کے سامنے شاید مشکل یہ بھی تھی کہ وہ اقبال کے متن (Text) سے اِدھر اُدھر ہونا نہیں چاہتے تھے کہ مبادا ان پر یہ لیبل لگے کہ انہوں نے ترجمے میں من مانیاں کی ہیں۔ دیکھا جائے تو اس میں پہلا ’قصور‘ خود حضرت علامہ کا ہے کہ انہوں نے ادق فلسفیانہ مباحث کو ادق تر فلسفیانہ اصطلاحات کا لبادہ اڑھا کر پیش کیا اور دوسرا ’قصور‘ میر صاحب کا ہے کہ انہوں نے انگریزی کی فلسفیانہ اصطلاحات کے لغوی اردو مترادفات استعمال کئے اور یہ خیال نہ کیا کہ اردو کا عام قاری اس سے مستفید بھی ہو سکے گا یا نہیں۔ تسلیم کہ موضوع مشکل تھا اور مشکل موضوعات کو آسان زبان میں پیش کرنا اور بھی مشکل کا باعث بنتا ہے۔ لیکن کوئی درمیانی راہ تو تلاش کی جا سکتی تھی (جو میر صاحب نے نہ کی) اور ان کے بعد 85،86 برس تک (1936ء تاحال) اس مقالے کا کوئی دوسرا اردو ترجمہ شائع نہ ہو سکا۔

اگرچہ یہ ہفت خواں ہے جسے طے کرنا از بس دشوار ہے لیکن میں اپنی سی کوشش کر دیکھتا ہوں …… اس مقالے کا جو تعارف حضرت علامہ نے لکھا ہے اس کا ترجمہ ذیل میں دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ تشریحات بھی شامل ہیں۔ اگر قارئین اس ترجمے کو کسی حد تک قابلِ فہم سمجھیں تو ازراہِ کرم مجھے مطلع فرما دیں تاکہ آگے بڑھ سکوں۔ وگرنہ حیاتِ اقبال کا یہ پہلو تشنہ ء اظہار رہے گا۔ (جاری ہے)