عامر خان پر ایک بار پھر "ہندو مذہب "کی "بے حرمتی "کا الزام لگ گیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی انتہا پسندوں نے ایک بار پھر بالی ووڈ کے معروف اداکار عامر خان پر "ہندو مذہب" اور اس کی روایات کی "بے حرمتی" کا الزام عائد کر دیاگیا۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق اس مرتبہ بالی ووڈ سٹار عامر خان کو بھارت کے ایک بینک کے اشتہار میں کام کرنے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہاہے، اس اشتہار میں عامر خان کے ہمراہ کیارہ اڈوانی نے بھی پرفارم کیا ہے ۔ اس اشتہار میں کیارہ اڈوانی کو دلہن اور عامر خان کو دلہا بنے ہوئے دکھایا گیا ہے جبکہ ہندو مذہب کے روایتی طریقے کے برعکس دلہن کے بجائے عامر خان گھر میں پہلے داخل ہوتے ہیں جبکہ دلہن کو رخصتی کے وقت روتاہوا بھی نہیں دکھایا گیا۔اس اشتہار کا مقصد بینک کی جانب سے روایتی طریقے کار اور شرائط سے ہٹ کر منفرد اقسام کے قرضے دینے کی مشہوری کرنا تھا ۔

تاہم عامر خان کے اس اشتہار کے بعد ٹوئٹر پر ان کے خلاف ایک مرتبہ پھر بائیکاٹ مہم کا آغاز ہو گیا ہے اور ان پر ہندو مذہب کے عقائد کی "ے حرمتی" کا الزام لگایا جا رہا ہے۔

ہدایت کار ویویک اگنی ہوتری اپنی ٹوئٹ میں کہتے ہیں کہ "مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ بینک کب سے سماجی اور مذہبی روایات کو تبدیل کرنے لگ گئے ہیں؟میرے خیال سے اے یو بینک کو کرپٹ بینکنگ سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے"۔انہوں نے مزید کہا کہ "ایسی بکواس کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہندو تنقید کر رہے ہیں"۔

I just fail to understand since when Banks have become responsible for changing social & religious traditions? I think @aubankindia should do activism by changing corrupt banking system.

ایک ٹوئٹر صارف نے کہا کہ" یہ اشتہار دیکھنے کے بعد میں نے اس بینک سے رقم نکلوا لی ہے"۔

دوسری جانب عامر خان کے مداحوں کی جانب سے ان کی حمایت میں بھی ٹویٹس کی جارہی ہیں۔ادوے سنگھ نے کہا ہے کہ "لوگ کسی بھی چیز کا برا منا جاتے ہیں، عامر خان کی داد دینا پڑے گی کی انہوں نے یہ ایڈ کیا ہے، اگر کوئی گھر جمائی بنتا ہے یا لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاتی تو اس پر تحفظات نہیں ہونے چاہییں"۔

Log kahi se bhi offend ho jate h schi???? Respect to Aamir Khan for doing this ad. It shouldn't be objectionable if some1 becomes ghar jamai & ldki ka ghar shod ke jana shouldn't be that obvious. Message is abt ldki hi ghar se bidaa ho vo zaroori nahi & What's wrong in that? tbc... pic.twitter.com/EDZ6y1Bq75