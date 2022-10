ڈیلیوری بوائے کی ایک گھنٹہ تاخیر سے آمد لیکن پھر شہری نے غصہ کرنے کی بجائے ایسا کام کردیا کہ ہنسی نہ رکے 

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) فوڈ ڈیلیوری ڈرائیورز کے تاخیر سے آنے پر لوگوں کو غصہ تو آتا ہے اور کچھ کم حوصلہ لوگ ڈرائیورز کو کھری کھری سنا بھی دیتے ہیں۔ تاہم بھارت میں ایک آدمی نے ڈرائیور کو تاخیر سے آنے کا احساس دلانے کے لیے ایسا کام کیا کہ سن کر آپ کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو جائے گا۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق سنجیو کمار نامی اس آدمی کا تعلق دارالحکومت نئی دہلی سے ہے۔ اس نے ’زوماٹو‘کے ذریعے کھانا آرڈر کیا اور ڈیلیوری ڈرائیور ایک گھنٹہ تاخیر سے پہنچا تاہم جب ڈرائیور دروازے پر آیا تو سنجیو کمار اس کا بھرپور استقبال کرنے کی تیاری کرکے بیٹھا تھا۔

رپورٹ کے مطابق سنجیو کمار نے ’آرتی‘ کی تھالی تیار کر رکھی تھی۔ جونہی دروازے پر بیل ہوئی، وہ آرتی کی تھالی لے کر گیا اور زوماٹو ڈیلیوری ڈرائیور کی آرتی اتاری کہ حضور! بالآخر آپ آ ہی گئے۔سنجیو کمار کی طرف سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈیلیوری ڈرائیور کھسیانا سا کھڑا ہوتا ہے اور سنجیو اس کی آرتی اتار رہا ہوتا ہے۔

ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں سنجیو کمار نے لکھا ہے کہ ”شکریہ زوماٹو، دلی کی ٹریفک میں آرڈر پہنچا ہی دیا۔“

