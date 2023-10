پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیخلاف کیس؛ تین سوالات اٹھائے گئے ہیں جن کا جواب دوں گا، اٹارنی جنرل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیخلاف کیس؛ تین سوالات اٹھائے گئے ہیں جن کا جواب ...

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیخلاف کیس میں اٹارنی جنرل نے کہاکہ کیس قابل سماعت ہونے پردلائل دے چکا ہوں، تین سوالات اٹھائے گئے ہیں جن کا جواب دوں گا۔

نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت جاری ہے، چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کررہا ہے ،اٹارنی جنرل کے دلائل سے پہلے چیف جسٹس کے ریمارکس کہاکہ آپ Last but not the least ہیں۔

اٹارنی جنرل نے کہاکہ کیس قابل سماعت ہونے پردلائل دے چکا ہوں، تین سوالات اٹھائے گئے ہیں جن کا جواب دوں گا، میں آرٹیکل 191اور عدلیہ کی آزادی کی بات کروں گا، پارلیمنٹ کے ماسٹرآف روسٹر ہونے کے سوال پر دلائل دوں گا، اپیل کا حق دیئے جانے پر دلائل دوں گا، فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کے سوال پر بھی دلائل دوں گا۔