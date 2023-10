پریکٹس اینڈ پروسیجرایکٹ کے فیصلے پر صحافی حسنات ملک کا تبصرہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں اکثریتی فیصلے سے مسترد کردی ہیں، عدالت نے قانون کو برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا ہے، تاہم ایکٹ میں موجود اپیل کے حق کے ماضی سے اطلاق کی شق کو کالعدم قرار دیدیا گیا۔

سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدالتی کارروائی کور کرنے والے صحافی حسنات ملک کی جانب سے بھی تبصرہ کیا گیا ہے، سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر انہوں نے لکھا کہ سپریم کورٹ نے 5-10 سے پریکٹس اینڈ پروسیجرایکٹ 2023کو برقر ار رکھا ،تاہم ججز کی اکثریت نے ایکٹ کے ماضی کے کیسز پر اطلاق کی شق کے خلاف فیصلہ دیا۔اسی لیے پانامہ فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کی جاسکے گی، یہ سابق چیف جسٹس صاحبان اور ان کے ہم خیال ججز کیلئے بڑا ریلیف ہے جن کے فیصلوں کو اس قانون کے تحت ماضی سے اپیل کے حق میں توسیع کی وجہ سے خطرہ تھا۔

