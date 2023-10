یروشلم (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانوی وزیرخارجہ جیمز کلیورلی کے دورہ اسرائیل کے دوران سائرن بجتے ہی پناہ کیلئے بھاگنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔برطانوی وزیرخارجہ اسرائیلی ہم منصب سے بات چیت میں مصروف تھے کہ راکٹ حملے کا سائرن بجنے لگا۔سائرن بجتے ہی جیمز کلیورلی اور اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن پناہ کے لیے عمارت کی طرف دوڑے۔ برطانوی اور اسرائیلی رہنماؤں کی پناہ کے لیے بھاگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی۔

یہ ویڈیو اسرائیلی وزرات خارجہ کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے جاری کی گئی ہے۔

Watch: while UK FM @JamesCleverly visits Ofakim in southern Israel, a siren goes off warning of incoming Hamas rocket fire.



This is the reality Israelis live with every day. pic.twitter.com/QF4C4tReqL