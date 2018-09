آرمی چیف سے چینی سفیر کی اہم ملاقات ،علاقائی سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر نے ملاقات کی ہے جس میں علاقائی سیکیورٹی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ چینی سفیر آرمی چیف سے ملاقات کے لیے جی ایچ کیو پہنچے جہاں دونوں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور رپ بھی تبادلہ خیا ل کیا گیا ۔اس موقع پر چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار اور قربانیوں کی بھی تعریف کی،چینی سفیر نے چینی وزیرخارجہ کے کامیاب دورے کو سراہا،چینی سفیر نے سی پیک کے لیے پاکستان میں حمایت کو سراہا۔

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہسی پیک پاکستان کا اقتصادی مستقبل ہے،سی پیک کی سیکیورٹی پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔

China’s Amb to Pak met COAS. Discussed matters of mutual interest & regional security. Amb appreciated conduct of successful visit of Chinese Foreign Minister and support for CPEC in Pak. COAS reiterated that CPEC is eco future of Pak and its security shall never be compromised. pic.twitter.com/fn2pxLBk39