ملالہ یوسف زئی کاکلثوم نواز کے انتقال پر شریف خاندان سے دلی اظہارتعزیت

ٹورنٹو(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کینسر کے مرض علاج کے دوران چل بسیں ،ان کے انتقال پر پوری پاکستانی قوم غمزدہ ہے ،نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے بھی بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

نجی ٹی وی چینل” جیو نیوز“ کے مطابق ملالہ یوسف زئینت کلثوم نوازکے انتقال پر شریف خاندان سے دلی اظہارتعزیت کرتے ہوئے مرحومہ کیلیے دعائے مغفرت بھی کی،بیگم کلثوم نوازکی سیاسی جدوجہداورجرات کوہمیشہ یادرکھاجائےگا،سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کےانتقال کی خبرپردلی صدمہ ہوا۔

Deeply saddened to hear about the demise of the former First Lady of Pakistan Begum Kalsoom Nawaz. Heartfelt condolences to all her family and prayers for the departed soul. Her political struggle and courage will be remembered.