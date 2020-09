"حقیقی مرد کسی عورت کی عصمت دری نہیں کرتا" موٹروے واقعہ پر شنیرا اکرم بھی بول پڑیں

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ و سماجی کارکن شنیرا اکرم کی جانب سے لاہور موٹروے واقعے پر ردّ عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔

شنیرا اکرم نے لاہور میں خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے واقعے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ’حقیقی مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے۔‘

انہوں نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں لکھا کہ ’حقیقی مرد مدد کرتے ہیں، جان بچاتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، قابل اعتماد ہوتے ہیں اور حقیقی مرد کسی عورت کی عصمت دری نہیں کرتا۔‘

وسیم اکرم کی اہلیہ نے اپنے اگلے پیغام میں اِس ٹوئٹ کی وضاحت دیتے ہوئے لکھا کہ ’میں یہاں صرف ان درندوں کی بات نہیں کر رہی ہوں بلکہ میں ایک شوہر ، ایک باپ، انکل اور دوستوں سے بھی مخاطب ہوں کہ اگر ایک عورت ’نہ‘ کہتی ہے تو اِس کا مطلب ’نہ‘ ہے، حقیقی مرد کسی بھی عورت کو مجبور نہیں کرتا۔‘

I’m not just taking about predators, I’m talking to husbands, fathers, uncles & friends! If a woman says no, she means NO! Real men don’t force themselves on anyone, ever! We need all real men now more than ever, to stand up with us & help stop this madness! #RealMenDontRape https://t.co/x0hMqdiw5F

