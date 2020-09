لبنان: بیروت کی بندرگاہ پر ایک مرتبہ پھر آگ لگ گئی

بیروت (ویب ڈیسک) لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگارہ کے علاقے میں واقع ایک گودام میں آگ لگ گئی ہے۔خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بیروت کے تباہ کن دھماکوں کے ایک ماہ بعد بندرگارہ کے علاقے میں لگنے والی آگ سے سیاہ دھواں آسمان کی طرف بلند ہوتا ہوا دیکھا جاسکتا ہے۔

ایک عینی شاہد نے رائٹرز کو بتایا کہ انہوں نے پورٹ کے دھماکوں سے تباہ علاقے میں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوسکا کہ آگ کس وجہ سے لگی۔

سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق آگ ایک گودام میں لگی جہاں ٹائر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔

https://dailypakistan.com.pk/11-Sep-2020/1182391

لبنان کی فوج کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے ملٹری کے ہیلی کاپٹرز کو استعمال کیا جائے گا۔ بیروت کے گورنر نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پورٹ کے قریب نہ جائیں۔ٹی وی پر دکھائے جانے والے براہ راست مناظر میں ایک ہیلی کاپٹر کو آگ سے متاثر علاقے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

Another fire !!! we really can’t take this anymore #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/9eBCm5yO4j

— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) September 10, 2020