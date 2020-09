اردن کی فوج کے گودام میں زورداردھماکہ، آتشزدگی ، 30کلومیٹر دورتک آواز سنی گئی 

ریاض، اردن(ڈیلی پاکستان آن لائن) اردن کے ایک ملٹری ویئرہاﺅس میں بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جمعہ کی صبح زوردار دھماکہ ہوا اور آگ کے شعلے دکھائی دیئے ، جس کی تصدیق وزیرمملکت برائے اطلاعات امجد الدیلہ نے بھی کردی اوربتایا کہ شہر کے شمالی علاقے میں موجود اس گودام میں فوج کے ناکارہ مارٹرگولے پڑے تھے ۔ یہ واقعہ زرقاءشہر کے نواح میں پیش آیا۔

عرب نیوز کے مطابق آرمی نے کہا ہے کہ دھماکہ ایک ایمونیشن ڈیپو میں ہوا ہے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا،یہ ڈیپو سویلین آبادی سے دور ہے اور ایسی اطلاعات ہیں کہ اس دھماکے کی آواز تیس کلومیٹر دورتک بھی سنائی دی ۔

https://dailypakistan.com.pk/11-Sep-2020/1182391

سیکورٹی اداروں نے علاقے اور جائے حادثہ کی طرف جانیوالے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی تا کہ شہری دفاع کا عملہ آسانی سے پہنچ کر آگ بجھانے کی کارروائی کر سکے اور تحقیقات کیلئے ایک کمیٹی قائم کردی گئی ۔ آرمی نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ غیرمصدقہ اطلاعات پر کان نہ دھریں اور مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی ۔

#BREAKING: Explosions heard in the Jordanian city of Zarqa. Initial reports say it was ammunition stores at a military installation. (Video: Social media)https://t.co/N6WUcougWn pic.twitter.com/87PoKfxHBv

— Arab News (@arabnews) September 10, 2020