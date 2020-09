قائد اعظم کا وژن ہمارا ہدف ہے:آرمی چیف

'راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیف آٰف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پوری قوم بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے ۔مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان ایک علیحدہ خود مختار ریاست کے طور پر ابھر ا ۔ان کا کہنا تھا کہ متحرک ،پر امن اور خوشحال پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کا وژن ہمارا ہدف ہے جس کو ہم مل کر حاصل کریں گے ۔

واضح رہے کہ آج قائد اعظم محمد علی جنا کی 72ویں برسی منائی جا رہی ہے۔

Nation pays homage to the Father of the Nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Under his leadership, #Pakistan emerged as a separate sovereign state. “Quaid's vision of a vibrant, peaceful and prosperous Pak remains our goal. Together we shall achieve this, InshaAllah” COAS.

