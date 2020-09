پاکستان "غائبستان" بننے لگا، ایک اور صحافی غائب ہوگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگریزی روزنامے ایکسپریس ٹربیون سے تعلق رکھنے والے صحافی بلال فاروقی غائب ہوگئے۔

سینئر صحافی مرتضیٰ سولنگی کے مطابق پاکستان "غائبستان" بننے لگا ہے جہاں ایک اور صحافی کو غائب کردیا گیا ہے۔ بلال فاروقی کراچی سے غائب ہوئے ہیں ۔ ان کے بارے میں تاحال کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کس نے اور کیوں "غائب" کیا ہے۔

خیال رہے کہ اس سے قبل ایس ای سی پی کے افسر ساجد گوندل اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے تھے ۔ ساجد گوندل پہلے صحافی بھی رہ چکے ہیں، وہ اچانک کچھ روز بعد گھر پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کو گئے تھے۔ ان سے قبل سینئر صحافی مطیع اللہ جان کو بھی اغوا کیا گیا تھا تاہم پھر انہیں اچانک ہی اغوا کاروں نے چھوڑ دیا تھا۔

https://dailypakistan.com.pk/11-Sep-2020/1182391

Pakistan has become Ghaibistan. Another journalist @bilalfqi has reportedly been abducted. Pakistan now is #MissingFields and #KillingFields #BringBackBilalFarooqi @CPJAsia @hrw @amnestysasia @UNHumanRights @fidh_en @RSF_inter

— Murtaza Solangi (@murtazasolangi) September 11, 2020