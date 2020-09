کون بنے گا کروڑ پتی کھیلنے والے شخص نے مدد کے لیے اپنی بیگم کو فون لگایا تو آگے سے کسی مرد نے اُٹھا لیا، انٹرنیٹ پر لطیفہ بن گیا کون بنے گا کروڑ پتی کھیلنے والے شخص نے مدد کے لیے اپنی بیگم کو فون لگایا تو ...

کیپشن: سورس: Courtesy: @ITV

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) معروف گیم شو ’ہو وانٹس ٹو بی اے میلینئر‘ (Who Wants To Be A Millionaire) میں گزشتہ روز ہاٹ سیٹ پر بیٹھے ایک آدمی نے ایک سوال کے جواب میں مدد کے لیے ’فون اے فرینڈ‘ کا آپشن منتخب کیا اور اپنی بیوی کو فون لگانے کو کہا۔ جب اس کی بیوی کو فون ملایا گیا توایسا کام ہو گیا کہ شو کے حاضرین اور گھروں میں بیٹھ کر دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گئی۔ ڈیلی سٹار کے مطابق ہاٹ سیٹ پر بیٹھے اس آدمی کا نام جے پی ہوگن تھا جس نے فون اے فرینڈ کے تحت اپنی بیوی الزبتھ کو فون ملانے کو کہا۔ جب اس کی بیوی کو فون ملایا گیا تو آگے سے فون کسی مرد نے اٹھا لیا۔ یہی پر اکتفا نہ ہوا بلکہ اس آدمی نے فون اٹھاتے ہی کہہ دیا کہ ”سوری فی الوقت سروس میسر نہیں ہے۔“ اس پر شو کے میزبان نے بھی ہوگن کو مذاق کرنا شروع کر دیا اور لوگ بھی اس ویڈیو کلپ کے سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے کے بعد بھانت بھانت کی پھبتیاں کس رہے ہیں۔ بیشتر انٹرنیٹ صارفین اس کھوج میں ہیں کہ آخر وہ آدمی کون تھا جس نے الزبتھ کا فون اٹھایا۔ تاہم ایک زیادہ شکی مزاج صارف نے تو یہ تک پوچھ ڈالا کہ ”کیا اس آدمی نے صرف الزبتھ کی فون کال ہی سنی تھی؟“ اس قدر تمسخر اڑنے کے باوجود جے پی ہوگن نے بہت اچھا کھیلا اور شو سے 64ہزار پاﺅنڈ جیت کر گیا۔

