صحافی بلال فاروقی کے "غائب" ہونے کی حیران کن وجہ سامنے آگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شہر قائد سے "غائب" ہونے والے صحافی بلال فاروقی کے لاپتہ ہونے کی ممکنہ وجہ سامنے آگئی۔

تجزیہ کار مبشر زیدی کے مطابق بلال فاروقی کو شام 6 بج کر 45 منٹ پر ان کے گھر سے سادہ کپڑوں اور وردی میں ملبوس اہلکاروں نے انہیں اٹھایا۔ بعد ازاں وہ اہلکار بلال فاروقی اور ان کی اہلیہ کا موبائل فون لینے گھر آئے اور میاں بیوی کی کچھ دیر کیلئے آپس میں بات بھی کرائی۔

Journalist @bilalfqi from @etribune was abducted by plain clothes and uniformed men around 6:45 pm in front of his residence in Karachi. They returned to take his and wife's phone and let her talk to her husband for few seconds#JiurnalismIsNotaCrime#EndEnforcedDisappearances

— Mubashir Zaidi (@Xadeejournalist) September 11, 2020