ایک اور اسلامی ملک کا اسرائیل کے ساتھ تاریخی معاہدہ طے پاگیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن )عرب ملک بحرین اور اسرائیل کے درمیان تاریخی امن معاہدہ طے پا گیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا یا کہ آج ایک اور تاریخی بریک تھر و ہوا ہے ،بحرین اوراسرائیل امن معاہدے پررضامندہوگئے ہیں ۔ان کا کہنا تھاکو30دنوں کے اندر دوسرے عرب ملک نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا ہے ۔دوسری جانب تاریخی معاہدے کے اعلامیے کے مطابق بحرین نے امن معاہدے پردستخط کرنے پررضامندی ظاہرکردی ہے جس کے بعد اب بحرین اورمتحدہ عرب امارات 15ستمبرکواسرائیل کیساتھ معاہدے پردستخط کریں گے۔

https://dailypakistan.com.pk/11-Sep-2020/1182391

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020