حسن علی کی رشتے والی فوٹو، کپتان بابر اعظم کے ٹویٹ پر قومی کھلاڑیوں کےد لچسپ تبصرے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹر حسن علی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی تصویر شیئر کی تو کپتان بابر اعظم نے اسے رشتے والی فوٹو قرار دیدیا۔

قومی ٹیم کے کھلاڑی ان دنوں سیریز نہ ہونے کے باعث مصروف نہیں تو ٹویٹر پر ایک دوسرے کے ساتھ طنزو مزاح کا سلسلہ جاری ہے۔ حسن علی نے اپنی ایک تصویر پوسٹ کی تو کپتان بابر اعظم نے فوری طور پر کوٹ ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ' ہسواچھے لگے رہے ہو، مگر یہ رشتے والی تصویر لگ رہی ہے'۔ حسن علی کو ٹیم میں تمام کھلاڑی ہسو کے نام سے پکارتے ہیں۔

کپتان بابر اعظم کے کمنٹس کے فوری بعد عماد وسیم کا ریپلائی سامنے آیا کہ ' بالکل 100 فیصد یہ رشتے والی تصویر لگتی ہےاور پوز بھی، یقینی طور پر پرانی ہوگی کیونکہ اب تو ہسو صرف جی جی کرتا ہے'۔

yes looks 100% rishta pic and pose also lol purani hogi warna ab Hasoo sirf g g kerta hey ????