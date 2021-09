مریم نواز نے اپنی والدہ کلثوم نواز کی تصویر شیئر کرتے ہوئے نہایت جذباتی پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نوازشریف کی صاحبزادی مریم نواز نے اپنی والدہ کلثوم نوازکی تصویر ٹویٹر پر شیئرکرتے ہوئے نہایت جذباتی پیغام جاری کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق مریم نواز نے اپنے والد نوازشریف اور والدہ کلثوم نواز کی تصویر شیئر کی اور ساتھ پیغام درج کرتے ہوئے کہا کہ ” ایسا ایک بھی دن نہیں گزرا جب میں نے آپ کو شدت سے یاد نہ کیا ہو، آپ کے بغیر زندگی پہلے جیسی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ، اللہ آپ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔“

There hasn’t been a single day when I have not missed you bitterly. Life is never going to be the same without you. May Allah keep you in His eternal blessings and mercy. Ameen ♥️ pic.twitter.com/MbHIcalRPL