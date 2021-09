” مجھ سے عمر شریف کا ویڈیو بیان پورا دیکھا بھی نہیں گیا اور۔۔“ معروف بھارتی گلوکار دلیر مہندی نے عمران خان کیلئے پیغام جاری کر دیا 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت کے نامور گلوکار دلیر مہندی نے پاکستان کے لیجنڈ اداکار اور کامیڈین عمر شریف کے جلد علاج کے لیے وزیراعظم پاکستان سے اپیل کی ہے۔

نجی ٹی وی جیونیوز کے مطابق اپنے ویڈیو پیغام میں دلیر مہندی نے ماضی کو یاد کیا جب وہ شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے پاکستان آئے تھے اور انہوں نے عمر شریف کے ساتھ مل کر فنڈز جمع کیے۔

انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ”آپ کی ایک آواز پر عمر شریف آپ کے ساتھ جڑ گئے تھے، آج انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ بحیثیت وزیراعظم آپ کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے، اس سے پہلے بھی ایک فنکار امان اللہ صاحب گزر گئے اور اب عمر شریف کی طبیعت خراب ہے۔“دلیر مہندی کا کہنا تھا کہ ”میں نے ان کی ویڈیو دیکھی جو مجھ سے مکمل دیکھی بھی نہیں گئی، میرا بہت دل دکھی ہوا۔ عمران خان صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے فنکاروں کا خیال رکھیں۔“

واضح رہے عمر شریف دل کے عارضے میں مبتلا ہیں جب کہ ان کی اہلیہ زرین عمر نے انہیں امریکا لے جانے کے لیے حکومت سے مدد مانگی ہے۔

ویڈیو دیکھیں:

Artists are not bounded by borders.

Thanks @dalermehndi for raising this. I hope @ImranKhanPTI takes the notice soon.@SHABAZGIL @fawadchaudhry @zartajgulwazir @MalBokhari @AndleebAbbas pic.twitter.com/dtFOOxQ3Qb