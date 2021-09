ؒٓلاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) اداکارہ منال خان اور احسن محسن اکرام گزشتہ دنوں ازدواجی بندھن میں بندھ گئے۔ ان کے نکاح پردلہن ہی نہیں، ان کی بہن ایمن خان اور دیگر گھر والے بھی آبدیدہ ہو گئے۔ نجی ٹی وی چینل 24نیوز کے مطابق جب منال اور احسن کا نکاح پڑھایا گیا تو ایمن خان سمیت منال کے تمام گھر والوں کی آنکھیں نم ہوگئی۔ منظرعام پر آنے والی ایک ویڈیو میں ایمن خان کو جذباتی ہوتے اور اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

