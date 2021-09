لیجنڈری اداکار عمر شریف کے علاج کے حوالے سے وزیراعظم کے مشیر صحت نے بڑا اعلان کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان کے مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ حکومت عمر شریف کے علاج کے حوالے سے ہرممکن مدد فراہم کرے گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ عمر شریف کے لیے علاج معالجے کے حوالے سے میری آغا خان یونیورسٹی کے ڈاکٹروں سے بات چیت ہوئی ہے،عمر شریف کے علاج کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔

Discussed treatment options for Mr Umar Sharif with the very capable team caring for him at AKU. Will assist in facilitation as required.