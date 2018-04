ریاض میں میزائل ناکارہ بنانے کے دوران زوردار دھماکہ، لوگ گھروں سے نکل آئے تو دیکھا کہ۔۔۔سعودی عرب سے انتہائی تشویشناک خبرآگئی

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن)سعودی عرب نے دعوی کیا ہے کہ اس نے حوثیوں کے زیر کنٹرول یمنی علاقے سے دارالحکومت ریاض اور جنوبی سعودی عرب میں داغے گئے بیلسٹک میزائل اور ڈرون مار گرائے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی فوج کے ترجمان کی جانب سے یہ اعلان ریاض میں تین دھماکے سنے جانے کے بعد کیا گیا،بدھ کو رات گئے سعودی دارلحکومت میں زوردار دھماکہ سناگیا جو بنیادی طورپر میزائل ناکارہ بنانے کے دوران ہوا تھا۔

یمن میں سرگرم عمل سعودی اتحاد کی قیادت میں حوثیوں کے خلاف لڑنے والی عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ سعدا سے ریاض کی جانب فائر کیے گئے ایرانی بیلسٹک میزائل کو سعودی ایئر ڈیفنس نے کامیابی سے مار گرایا۔انہوں نے کہا کہ ریاض کے علاوہ سعودی فورسز نے یمن کی سرحد کے قریب واقع جنوبی صوبوںجزان اورنجران میں بھی دو میزائلز کو ناکارہ بنایا۔حملوں کی ذمہ داری حوثی باغیوں نے قبول کرنے کا دعوی کیا۔

میزائل گرائے جانے کے اعلان کے بعد کرنل ترکی المالکی نے اپنے الگ بیان میں یہ بھی کہا کہ سعودی ایئر ڈیفنس ملک کے جنوبی علاقے میں 2 یمنی ڈرونز بھی مار گرائے۔ان کا کہنا تھا کہ ایک ڈرون کے ذریعے عصر صوبے کے ابحا ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا جانا تھا جس سے ایئر ٹریفک عارضی طور پر معطل ہوجاتی، جبکہ دوسرا صوبہ جزان میں شہری عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔عمارت کی طرف بڑھتے میزائل کی ویڈیو

Footage of Saudi interceptors taking down a Houthi missile fired at Riyadh's Ministry of Defense: pic.twitter.com/1Ku7yE068B