بابراعظم اور حسن علی کو آئی سی سی کی کیپس مل گئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیم کے نوجوان کھلاڑیوں بابر اعظم اور حسن علی کو آئی سی سی کی 2017 کے لیے ایک روزہ ٹیم کے کیپس سے نوازا گیا۔

آئی سی سی کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاو¿نٹ پر بابراعظم اور حسن علی کو 2017 کی ون ڈے ٹیم کیپس کے اعزاز سے نوازنے کا اعلان کیا گیا۔

Pakistan stars @babarazam258 and @RealHa55an have been awarded their caps for being named in the ICC ODI Team of the Year 2017! ???? pic.twitter.com/NLHz71CjNn



قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر کی جانب سے بابر اعظم اور حسن علی کو آئی سی سی کیپس پہنائی گئیں۔

بابر اعظم نے سوشل میڈیا پر اس اعزاز کو قوم کی بہادر خواتین کے نام کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پرورش بھی ان ہی میں سے ایک خاتون نے کی ہے۔

اس کے علاوہ بابر اعظم نے سپورٹ کرنے پر آئی سی سی، پی سی بی اور مداحوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔

Another feat - Another milestone for my Pakistan. I dedicate this award to our brave women because I was raised by one. Thank you @ICC, @TheRealPCB and all my fans for your support. #PakistanZindabad #ICCODITeamofTheYearCap pic.twitter.com/3DduIXINbN