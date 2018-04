”مریم نواز آج احتساب عدالت میں نیلے کپڑے اس لیے پہن کر آئیں کیونکہ ۔۔۔ “ مبشر لقمان نے ایسی بات کہہ دی کہ ہنگامہ برپا ہوگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مبشر لقمان نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا ہے کہ کچھ روز پہلے انہوں نے ایک نیلا کرتا زیب تن کیا تھا اس لیے آج (جمعرات کو) مریم نواز اس لیے نیلے کپڑے پہن کر آئیں کیونکہ وہ ان کی تعریف کرنا چاہتی تھیں۔

ٹوئٹر پر اینکر پرسن مبشر لقمان نے لکھا ” میرا خیال ہے کہ مریم نواز کو میرا وہ نیلا کرتا بہت پسند آیا جو میں نے کچھ دن پہلے پہن کر ٹی وی انٹریو کیا تھایہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے بھی اسی رنگ کا کرتا پہنا، اس طریقے سے تعریف کرنے پر میں مریم نواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں‘۔

I think Maryam Nawaz liked my Blue Kurta i wore on tv a few days back so much that today she herself is wearing a similar colour kurta. Thank you for such a compliment