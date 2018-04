شام پر حملے کا ٹائم فریم نہیں دے سکتے:امریکی صدر

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام پر جلد یا بدیر کسی بھی وقت حملہ ہوسکتا ہے۔

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”