بھارت میں 8 سالہ مسلمان بچی کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا اور جب ثانیہ مرزا نے آواز اٹھائی تو آگے سے بھارتیوں نے انتہائی شرمناک ترین کام کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارت میں 8 سالہ مسلمان بچی کو اغوا اوراجتماعی زیادتی کے بعد قتل کردیاگیا، ٹینس سٹارثانیہ مرزا نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی تو ہندوانتہاپسند ان کی جان کو آگئے،ثانیہ مرزا کو پاکستانی ایجنٹ تک قراردے دیا۔

تفصیلات کے مطابق بھارت میں انسانیت سوز مظالم پربھی مذہب کا پردہ ڈالا جانے لگا، بھارت میں 8سالہ مسلمان بچی آصفہ بانو کو پہلے اغواکیاگیا،اسے کئی روز تک اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیااورپھراسے قتل کردیاگیا۔ ٹینس اسٹارثانیہ مرزا نے اس ظلم کے خلاف ٹویٹرپراپنے جذبات کا اظہارکیا تو ہندوانتہاپسندوں نےاسے مذہبی مسئلہ بناکرثانیہ مرزا کو ہدف بنالیااورزیادتی کرنے والے درندوں کی حمایت شروع کردی۔ ثانیہ مرزا کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کیا یہ ہے بھارت کا وہ چہرہ جودنیا کو دیکھانا چاہتے ہیں۔ثانیہ مرزا نے لکھا اگر جنس،نسل اورمذہب کوچھوڑ کرایک بچی کے ساتھ ظلم کیلئے آواز نہیں اٹھائی جا سکتی تودنیا میں کسی چیز کیلئے آواز نہیں اٹھائی جا سکتی۔ثانیہ مرزا کی حق کیلئے اٹھائی جانے والی آواز پر بھارتیوں نے اپنا اصل چہر ہ دکھاتے ہوئے کھلاڑی کے خلاف پراپیگنڈہ شروع کر دیا۔

Is this really the kind of country we we want to be known as to the world today ?? If we can’t stand up now for this 8 year old girl regardless of our gender,caste,colour or religion then we don’t stand for anything in this world.. not even humanity.. makes me sick to the stomach pic.twitter.com/BDcNuJvsoO