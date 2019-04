جامعہ بلال الاسلامیہ کاایمان افروزکانووکیشن جامعہ بلال الاسلامیہ کاایمان افروزکانووکیشن

اسلام انسانوں کے لئے جونظام حیات پیش کرتاہے وہ دین اوردنیادونوں کومحیط ہے۔اسی طرح اسلام کاتصورتعلیم بھی دین اوردنیادونوں کااحاطہ کرتاہے۔یہی وجہ ہے کہ کئی صدیوں تک مسلمان مملکتوں اورحکومتوں کے نظام تعلیم میں جہاں دینی علوم پڑھائے جاتے تھے وہاں دنیوی علوم کابھی دوردورہ تھا۔خرابی کاآغازاس وقت ہواجب دینی ودنیوی علوم میں تفریق ہوئی تو مسلمان زوال کاشکارہوگئے۔آج ضرورت اس امرکی ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے بنائے جائیں جودینی اوردنیوی نظام تعلیم کاحسین امتزاج ہوں۔جامعہ بلال الاسلامیہ لاہور ایک ایساہی تعلیمی ادارہ ہے جواپنے اندردین اوردنیاکے نظام تعلیم کوبیک وقت سموئے ہوئے ہے۔

جامعہ بلال الاسلامیہ اپنے نصاب کے اعتبارسے پاکستان میں موجودجامعات سے مختلف ہے ۔ یہاں حفظِ قرآن کے لیے حفظ الکتاب سپر سیکشن ہے جس کادورانیہ دوسال پرمحیط ہے۔یہ بنیادی طور پر قرآن کے مقدس متن کو زبانی یاد کرنے اور نبوی اسلوب میں تجویدی قواعد کے مطابق قراء ت سیکھنے کا پروگرام ہے۔ اس میں طلبہ ڈیڑھ سے دو برس کی مدت میں مکمل قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حفظ القرآن کی تعلیم کو مثالی بنانے کے لیے ہر پارہ مکمل ہوتے ہی اس کے مکمل جائزے کا اہتمام ہوتا ہے۔ پانچ پارے مکمل ہوجانے کے بعد ان پاروں کا باقاعدہ جائزہ لیا جاتا ہے۔ یوں پورے قرآن کا جائزہ چھ مرحلوں میں تحریری ریکارڈ کے ساتھ مرتب ہوتا ہے۔

ابتدائی درس نظامی مع میٹرک پر مشتمل پری اصول شریعت پروگرام بھی رائج ہے۔یہ پروگرام تین سالہ نظام تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس میں طلبہ کو خالص اسلامی ماحول میں جدید تقاضوں کے مطابق میٹرک کے ساتھ دینی علوم کی مبادیات اور تمہیدی فنون سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ اس کا ایک ہدف تو یہ ہے کہ طالب علم علوم شریعہ کے تخصصاتی مراحل میں داخل ہونے سے پہلے دین کے ابتدائی مباحث سے گزرجائے ایک عالم دین اور ماہر علوم اسلامیہ بننے کے لیے جو بنیادی صلاحیت درکار ہے، اُسے صحیح طور سے پروان چڑھالے۔ نیز علم و فن کے اس مخصوص میدان کی فکری نزاکتوں اور فنی لطافتوں کو عملاً محسوس کرلے تاکہ قرآن و سنت کے دقیق بیانات کی تفہیم اور اسلامی قانون کی حکمتوں اور علتوں تک رسائی آسان ہوجائے۔ پری اصول شریعت پروگرام گویا کہ اصول شریعت پروگرام (قدیم درس نظامی کی جدید اور جامع شکل) کی تمہید اور اُس کے لیے بنیاد بنانے کا نام ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ طلبہ جو اگلے تفصیلی اور تخصصاتی علوم کسی بھی وجہ سے نہ پڑھنا چاہیں تو پری اصول شریعت پروگرام کم ازکم اُنھیں اس مقام پر لاکھڑا کرے، جہاں وہ دین کی مبادیات سے تمسک اختیار کرلیں اور ایک مثالی اور باشعور مسلمان بن کر ملک و قوم کی خدمت میں اپنا مثبت کردار ادا کرسکیں۔

درس نظامی مع ایم اے (علوم اسلامیہ و عربیہ) پر مشتمل اصول شریعت پروگرام بھی جامعہ کااعزازہے ۔اس پروگرام کا مقصد ایسے سکہ بند علما اور ماہرین علوم شریعت کی تیاری ہے جو اپنی نہاد میں وسعت فکر، حسن اظہار، کثرت مطالعہ اور عالمانہ اختلاف ایسے اوصاف کا مرقع ہوں۔ وہ ایسے منفرد اور جامع نصاب اور جدید مثالی نظام سے گزریں کہ مستقبل میں پوری امت کی رہ نمائی کے عظیم الشان منصب کے لیے پوری طرح اہل قرار دیے جاسکیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ دینی تعلیم و تربیت کی روایت کے امین ہوں، بل کہ فی زمانہ اس باب میں جومسائل درپیش ہیں، ان کا فکری سطح پر مقابلہ اور امت کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرسکیں۔ اصول شریعت کا دورانیہ 6 سال ہے۔ اس طویل عرصے میں طلبہ کو ایف اے، بی اے اور ایم اے کی اعلیٰ سطحی تعلیم کے ساتھ درج ذیل نصاب بھی پڑھایا جاتا ہے۔تفسیر۔ اصول تفسیر۔ قراء ت سبعہ عشرہ۔ متون حدیث بلوغ المرام، مشکاۃ المصابیح اور صحاح ستہ، اصول حدیث۔ تمام مکاتب فکر کے نمائندہ متون فقہ، فقہ المقارن اور جدید فقہی مسائل۔ اصول فقہ، قواعد فقہیہ، مقاصد شریعت۔ مباحث ایمان پر قدیم و جدید متون۔ افکارونظریات۔ مذاہب و فرقے۔ اصول الدعوۃ۔ عربی، انگریزی اور اردو زبان و ادب (گرامر، انشا، تکلم، قراء ت، سماع)۔ تاریخ اسلام، تاریخ برصغیر پاک و ہند، تاریخ عرب، تاریخ یورپ و امریکہ۔ تعارف سائنس و ٹیکنالوجی۔ فلسفہ یونان کے اصول و مبادی۔ تکوینی امور سے متعلق قدیم و جدید فلسفیانہ مباحث (MetaPhysics) مغربی فکروفلسفہ کے اصول و مبادی اور اُن کا تجزیاتی مطالعہ۔ علم نفسیات۔ دنیا کی بڑی تہذیبوں کا مطالعہ۔ اسلامی اور سیکولر رفاہی تنظیموں کا تعارف۔ جغرافیہ عالم۔ مغرب کا ویلفیئر سسٹم اور ذرائع ابلاغ۔اس پروگرام میں داخلے کے لیے امیدوار کا میٹرک پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔

6 سالہ درس نظامی مع علوم قراء ت پر مشتمل تخصص قراء تِ سبعہ عشرہ بھی جامعہ کااہم ترین تعلیمی سلسلہ ہے۔اس پروگرام میں داخلے کے لیے امیدوار کا میٹرک پاس ہونا اور وفاق المدارس کی شھادۃ الثانویۃ العامۃ کا حامل ہونا اور مکمل علوم تجوید پڑھا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

جامعہ بلال میں تعلیمی معیار کو آخری حد تک بہتر بنانے کے لیے گراف، رپورٹس اور امتحانات کا مضبوط فنی نظام قائم کیا گیا ہے۔طلبہ کی شخصی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے تقریر، تحریر اور اظہار خیال کے جدید ذرائع پر خصوصی ٹریننگز دی جاتی ہیں۔ جامعہ کی فیکلٹی میں پی ایچ ڈی اسکالرز اور مدینہ یونیورسٹی کے فضلاو متخرجین ایسے قابل اور محنتی اساتذہ شامل ہیں۔جامعہ میں جدید وسائل سے آراستہ ایئرکنڈیشنڈ کلاس رومز اور رہائشی طلبہ کے لیے بہترین ہاسٹل موجود ہے۔ طلبہ کے لیے فری میڈیکل چیک اپ اور لانڈری کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ نمایاں کارکردگی حاصل کرنے والے طلبہ کو وظائف، انعامات اور عمرے کے اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ طلبہ کی ذہنی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے تہذیبی، ملی اور نظریاتی مباحث پر مختلف اسکالرز اور دانش ور حضرات کے لیکچرز کروائے جاتے ہیں۔تعمیر شخصیت اور تطہیر باطن کے لیے مختلف کبار علماومشایخ کے وعظ اور روحانی دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تمام طلبہ کو پابند بنایا جاتا ہے کہ نیکی کے مظاہر کو ترجیحا بجا لائیں، مثلا نماز پنجگانہ کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا، اول صف کا اہتمام، لباس میں نبوی کیفیات کی پیروی، گفتگو کا سلیقہ اور برتاو میں اخلاق حسنہ کے حوالے سے باقاعدہ اساتذہ چوبیس گھنٹے تربیت اور کڑی نگرانی کا اہتمام کرتے ہیں۔

جامعہ بلال الاسلامیہ ہر سال اپنے سینکڑوں فیض یافتگان کے اعزاز میں ایک کانووکیشن منعقد کرتی ہے۔امسال جامعہ کانووکیشن 3 مارچ کو ایوانِ اقبال لاہور میں منعقد ہوا جس میں ملک کے مشہور علما و مشائخ اورماہرین تعلیم نے خیالات کا اظہار کیاجبکہ پروگرام میں شہر بھر سے عوام کی کثیر تعداد نے پروگرام کو رونق بخشی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز سید محمد علی ہاشمی مدیر جامعہ بلال الاسلامیہ نے اپنی نقابت اور افتتاحی کلمات سے کیا۔بعدازاں جامعہ کے طلبہ محمد جاوید، محمد شعیب،محمداحسان، علی عثمان ،محمدحسین،سیف اللہ نے بروایت ابوجعفر ،روایت ابوالحارث،روایت ابوحفض میں تلاوت کرکے سماں باندھ دیا۔

قرآن کی تلاوت کے بعدہونہار طالب علم عبدالحلیم نے ’’صرف قرآن ہے‘‘ کے عنوان پر خوبصورت انداز میں حمد پڑھی۔جبکہ ہونہارطالب علم حافظ عکاشہ نے ’’میں طالب ہوں‘‘ کے عنوان سے شاندارگفتگو کی۔سوشل میڈیاکے جہاں بہت سے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں خصوصاََنوجوان نسل بری طرح اس کاشکارہے۔چنانچہ عظیم سکالر پروفیسر ڈاکٹر عبیدالرحمٰن محسن نے نوجوان نسل کے سوشل میڈیا کے غیراخلاقی استعمال پر اظہارِ خیال کیا اور نوجوان نسل کو اس سے بچانے کی تدابیر بھی پیش کیں۔جامعہ میں طلبہ کوعربی اردوکے ساتھ انگریزی میں بھی تعلیم دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ طلبہ انگریزی پراچھی دسترس رکھتے ہیں۔چنانچہ حافظ قاسم نے (Love To Allah and His Messenger) جبکہ طلحہ سیف نے (Character Building)کے موضوع پر انگریزی میں تقریرکرکے سامعین سے خوب دادسمیٹی۔ ننھے بچوں کے بات کرنے کااپناہی اندازہوتاہے ۔جب ساتھ اعتمادبھی ہوتوسونے پرسہاگہ ہوتاہے یہی کیفیت ننھے ذیشم فرخ کی تھی ۔فرخ سلیم نے’’ ہماری زندگی میں کیا کیا نعمتیں ہیں اور ان کا شکر کیسے بجا لائیں‘‘۔کے موضوع پرگفتگوکرکے سامعین کوورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ طالب علم ثمامہ نعیم اورزوہیب احمد نے اپنے خیالات کا اظہار عربی زبان میں کیا۔ ملک کے نامور سکالر اور فقہ الحدیث کے امام الشیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ تعالیٰ نے حجیت حدیث پر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کس طرح آج احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال کر من گھڑت احادیث کا سہارا لیا جارہا ہے اور اسلاف کی خدمات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جارہا ہے۔ جامعہ کے دو مایہ ناز اور چمکتے ستاروں نے ’’حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے‘‘ پر نعت رسول مقبول پیش کی اور حاضرین کے دلوں میں حب نبی کوخوب اجاگر کیا۔

دوسرے سیشن کے آغاز پر نقیب بزم سید محمد علی ہاشمی نے جامعہ بلال الاسلامیہ کا تعارف عربی اور اردو میں پیش کیا ۔اس کے بعدوہ مرحلہ شروع ہواجس کاسب کوشدت سے انتظارتھا ۔یعنی سالانہ امتحانات کے نتائج اورانعامات کی تقسیم۔پوزیشن ہولڈرطلبہ میں الشیخ قاری یحییٰ رسولنگری، حافظ محمد شریف، علامہ ابتسام الٰہی ظہیر، قاری صہیب احمد میر محمدی اور قاری ادریس العاصم نے انعامات تقسیم کئے۔ دوسرے سیشن میں ملک کے نامور مذہبی سکالر اور کلیۃ القرآن الکریم پھولنگر کے مدیر قاری صھیب احمد میر محمدی نے اخلاص اور تقویٰ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جامعہ بلال کے دو طلبہ عبدالرحیم اور منیب نے اسلام کے بارے میں ایک Debate کی اور حاضرین کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ انگلش مکالمہ کے بعد دو طلبہ نے عربی میں مکالمہ کیا۔ اسی سیشن میں جامعہ لاہور الاسلامیہ البیت العتیق کے مدیر قاری حمزہ مدنی اور استاذ الاساتذہ الشیخ قاری ابراہیم میر محمدی نے اپنی مسحور کن آواز میں تلاوت قرآن شرکاکے دلوں کوجذبہ ایمانی سے منور کیا۔

کانووکیشن کے آخری سیشن میں مہمان خصوصی ڈاکٹر احمد العیسٰی المعصراوی نے عربی میں خطاب کیا جبکہ ان کے مترجم حافظ طاہر اسلام عسکری تھے۔ ڈاکٹر احمد العیسٰی المعصراوی نے اپنے خطاب میں ہر مسلمان کو اسلامی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا اور حافظ قرآن کے دنیا اور آخرت میں درجات پر مفصل خطاب کیا۔مہمان خصوصی کے خطاب کے بعد فارغ التحصیل طلبہ میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔دلوں کوایمان کی روشنی سے منورکردینے والایہ شانداراورایمان افرازپروگرام الشیخ حافظ مسعودعالم کے اختتامی کلمات اوردعا پراختتام پذیرہوا۔

sobanarshad15@gmail.com

اسلام کاتصورِتعلیم دینی اوردنیوی علوم کااحاطہ کرتاہے

طلبہ کوخالص اسلامی ماحول میں جدیدتقاضوں کے مطابق دینی اوردنیوی علوم سے روشناس کروایاجاتاہے

دینی ودنیوی علوم سے آراستہ ادارے وقت کی اہم ضرورت ہیں

مزید : ایڈیشن 1