مہوش حیات امیتابھ بچن پر برس پڑیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )حال ہی میں تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی معروف پاکستانی اداکارہ مہوش حیات بالی ووڈ کے اداکار امیتابھ بچن پر برس پڑیں ۔ امیتابھ بچن نے ایک فلم کے لیے پاکستانی شخص کا کردار ادا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس پر مہوش حیات نے افسوس کا اظہار کیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر مہوش حیات نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تویہ بہت افسوس کی بات ہے۔ فلموں میں ملکوں کے بیچ فاصلے ختم کرنے کی طاقت ہوتی ہے، خاص طور پر جب تعلقات کشیدہ ہوں۔مہوش حیات نے کہا کہ میں سمجھتی ہوںقوم پرستی بالآخر سب کچھ بدل دیتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم خود بھی مستقبل میں بالی ووڈ کے بارے میں شعلہ بیانی کرنے سے پہلے نصیحت حاصل کرلیں۔

If true, this is very disappointing. Movies have the power to build bridges especially when tensions are high. I guess that in the end nationalism trumps everything - I hope that we can also take heed before we gush about all things Bollywood in future.https://t.co/XqYQZjN53d