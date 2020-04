کورونا کیخلاف جنگ کے دوران ڈیرہ غازی خان سے اچھی خبرآگئی، وزیراعلیٰ پنجاب نے اعلان کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا کیخلاف جنگ کے دوران ڈیرہ غازی سے اچھی خبرآگئی اور قرنطینہ سے کورونا وائرس کے 175 مریض مکمل صحتیابی کے بعد گھر روانہ ہوگئے ۔

وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار نے بتایاکہ ’ جب پاکستان کورونا کیخلاف لڑرہاہے تو ڈی جی خان سے اچھی خبرآگئی، 175زائرین جن کا پہلے ٹیسٹ پازیٹو آیا تھا، ان سمیت 755زائرین تندرست ہوکر گھروں کو روانہ ہوگئے ہیں، اب صرف ڈی جی خان قرنطینہ میں 74زائرین موجود ہیں، جن کی ہرممکن نگہداشت کی جارہی ہے ‘۔

While Pakistan is fighting COVID-19, there is a #GoodNews from #DGKhan

755 Zaireen, including those 175 who tested positive earlier, have returned to their homes after full recovery.

Only 74 Zaireen left in DGK quarantine, who are being looked after in the best possible manner.