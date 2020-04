اسلام آباد میں لاک ڈائون کے دوران ”چیتے“ کا سڑکوں پر مٹر گشت، تصویر وائرل ہوگئی

اسلام آباد(ویب ڈیسک) وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کرونا وائرس کو پھیلائو کو روکنے کے لیے لاک ڈائون کیا گیا ہے اور شہری گھروں میں محصور ہیں لیکن مارگلا کی پہاڑیوں سے ’چیتا‘ سڑکوں پر آگیا۔

تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں لاک ڈائون کے دوران چیتے کے سڑکوں پر مٹر گشت کی تصویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کی گئی جو وائرل ہوگئی۔تصویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ خوفناک چیتا سڑکوں پر دندناتا پھر رہا ہے جس نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کردیا۔واضح رہے کہ مارگلا پہاڑیوں کے نیشنل پارک میں ممکنہ طور پر تین چیتوں کا خاندان موجود ہے جنہوں نے کرونا لاک ڈائون کے دوران سنسان سڑک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ادھر کا رخ کرلیا۔نیشنل پارک انتظامیہ کی جانب سے چیتے کی سڑک پر موجودگی پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔

Leopards of Islamabad ????????

There are possibly 3 families of common leopard in the Margalla Hills National Park, #Islamabad who r seen enjoying respite from humans during #CoronaLockdown. #Covid_19 https://t.co/lDVZRy2xK2#CoronaVirusPakistan #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/ZhEY85yLXP