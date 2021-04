بڑے اسلامی ممالک میں خوفناک زلزلہ، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر، ہلاکتیں

جکارتہ (ویب ڈیسک) انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں 6.1 شدت کے زلزلے میں 1300 عمارتیں منہدم اور آٹھ افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوگئی جبکہ سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق زلزلے کا مرکز جنوبی ساحل میں 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔

سب سے زیادہ نقصان سیاحتی مقام بالی میں ہوا جہاں ہزار سے زائد گھر اور دیگر عمارتیں گر گئیں۔ عمارتوں کے ملبے سے آٹھ افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں جب کہ اب بھی درجنوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔

Destruction in Malang Regency, East Java, in aftermath of 6,7 earthquake today. Some casualties reported but there is no potential Tsunami.

???? @bpbdkabmalang pic.twitter.com/o89VUXu6wK