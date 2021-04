سعودی عرب کی قومی کرکٹ ٹیم نے پشاور زلمی کا چیلنج قبول کرلیا

ریاض ( ڈیلی پاکستان آن لائن) سعودی عرب کی قومی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کرکٹ فرنچائز پشاور زلمی کا چیلنج قبول کرتے ہوئے دوستانہ میچ کھیلنے کی دعوت دے دی۔

عرب نیو زکے مطابق پاکستان کرکٹ کی معروف فرنچائز پشاور زلمی کے مالک نے گزشتہ ہفتہ گفتگو میں اشارہ دیا تھا کہ وہ اپنی ٹیم کو ایک دوستانہ میچ کیلئے سعودی عرب لے کر جا رہے ہیں ، اس خبر کے سامنے آنے کے فوراً بعدعرب نیوز کو سعودی عرب کرکٹ ٹیم کا باضابطہ میڈیا پارٹنر متنخب کرلیاگیا۔

جاوید آفریدی کی کامیاب فرنچائز کی نمائندگی ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان ڈیرن سیمی ، جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ، پاکستان کے آل راونڈر شعیب ملک ، وہاب ریاض سمیت دنیا کے بہترین ٹیسٹ کھلاڑی کر چکے ہیں ۔جاوید آفریدی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ کرکٹ سعودی عر ب کیلئے میری نیک تمنائیں ہیں ، سعودی عرب میں پشاور زلمی اور کے ایس اے کے مقابلے کے بارے کیا خیال ہے ؟

BEST WISHES TO CRICKET KSA. HOW ABOUT PESHAWAR ZALMI VS KSA IN SAUDI ? https://t.co/13FCl6As10