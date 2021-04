وکٹ لینے کے بعد اپنے مخصوص جوتا جشن سٹائل کی جنوبی افریقی سپنر تبریز شمسی نے وضاحت دے دی

جوہانسبرگ (ویب ڈیسک) جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کے اسپنر تبریز شمسی نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں وکٹ لینے کے بعد اپنے مخصوص جوتا جشن سٹائل کی وضاحت دے دی۔

پاکستان کیخلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میں محمد حفیظ اور فخر زمان کو آؤٹ کرنے کے بعد تبریز شمسی نے اپنا جوتا اتار کر نمبر ڈائل کیا اور اسے کان سے لگایا، ایسے رویے پر شائقین کرکٹ کی جانب سے تبریز شمسی تنقید کی زد میں تھے۔اب جنوبی افریقی کرکٹر نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جوتے سے فون ملانا جشن کے اظہار کا طر یقہ ہے جو وہ کئی برسوں سے اپنائے ہوئے ہوں۔

تبریز شمسی نے کہا کہ اس کا ہرگز مطلب کسی کی کی ہتک عزت نہیں ہے۔

Really disappointed to be on the wrong side of the result today but congrats to @MHafeez22 for getting your 100th T20i cap today

Great achievement bhai ????

(PS: the shoephone celebration is just a fun thing I've done over the years and means no disrespect to the opposition) pic.twitter.com/Tuoi8Gy5gF