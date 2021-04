عاطف خان کی کابینہ میں واپسی، حلف کب اٹھائیں گے؟ اعلان ہوگیا

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت میں چار نئے وزرا کے اضافے کا اعلان کردیا گیا۔

وزیر اعلیٰ پنجاب کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا اظہر مشوانی کے مطابق خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ میں چار نئے وزرا کا اضافہ ہونے جا رہا ہے جو کل حلف اٹھائیں گے۔ تحریک انصاف کے اہم رہنما عاطف خان کی طویل عرصے بعد کابینہ میں واپسی ہوگی۔ اس کے علاوہ فیصل امین خان، ساحل خان اور فضل شکور بھی صوبائی وزیر کے طور پر کل حلف اٹھائیں گے۔

خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے خلاف بغاوت کرنے پر گزشتہ برس جنوری میں عاطف خان کو کابینہ سے فارغ کیا گیا تھا۔

4 Ministers to take oath of KP Cabinet tomorrow @AtifKhanpti is coming back. Very well deserved entry of @FaisalAminKhan.

Shakil Khan and Fazal Shakoor will also join the provincial cabinet.