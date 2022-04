شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے پر چین کا ردِ عمل  بھی آگیا

بیجنگ/ اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان لی جیان ژاؤ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیاسی صورت حال جیسے بھی تبدیل ہو چین اپنی دوستانہ پالیسی برقرار رکھے گا۔

اسلام آباد میں چین کے سفارتخانے نے وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان شیئر کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں سیاسی صورت حال کیسے تبدیل ہوتی ہے، چین پاکستان کی طرف اپنی دوستانہ پالیسی برقرار رکھے گا۔

لی جین ژیاؤ کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ پاکستان میں سیاسی صورت حال کی تبدیلی سے دونوں ملکوں کے مجموعی تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

Spox @zlj517 : No matter how the political situation in #Pakistan changes, #China will unswervingly adhere to its friendly policy towards Pakistan. We believe that changes in Pakistan's political situation will not affect the overall situation of China-Pakistan relations.