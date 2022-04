شہباز شریف نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے مبارک باد کے پیغام پر جوابی پیغام جاری کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم شہبازشریف نے بھارتی ہم منصب نریندرمودی کی جانب سے مبارک باد کے پیغام دینے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب بھی جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہبازشریف کا کہناتھا کہ ”وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک باد دینے پر میں آپ کا نریندرمودی شکریہ ادا کرتاہوں، پاکستان بھارت کے ساتھ پر امن اور تعاون پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے ، جموں اور کشمیر سمیت باقی تنازعات کا پر امن حل ناگزیر ہے ، پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں ،چلیں آئیں امن کو محفوظ بنائیں اور اپنے لوگوں کی سماجی و اقتصادی ترقی پر توجہ دیں ۔“

Thank you Premier Narendra Modi for felicitations. Pakistan desires peaceful & cooperative ties with India. Peaceful settlement of outstanding disputes including Jammu & Kashmir is indispensable. Pakistan's sacrifices in fighting terrorism are well-known. Let's secure peace and.. https://t.co/0M1wxhhvjV