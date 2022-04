آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ، پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے چلائی جانے والی پراپیگنڈہ مہم کا نوٹس

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے جس میں پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے چلائی جانے والی پراپیگنڈہ مہم کا نوٹس لے لیا گیا۔

پاک فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں پیشہ ورانہ امور اور نیشنل سکیورٹی چیلنجز پر بریفنگ دی گئی۔کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف کمانڈرز، فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء کو روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے پر بریفنگ دی گئی۔ فورم نے ادارے اور سوسائٹی کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی مہم کا نوٹس لیا۔ فارمیشن کمانڈرز نے مؤقف اپنایا کہ اس پروپیگنڈے کا مقصد سوسائٹی اور ادارے کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے، پاکستان کی قومی سلامتی سب سے بڑھ کر مقدم ہے۔فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے مؤقف اپنایا کہ پاک فوج کوئی سمجھوتہ کیے بغیر ریاستی اداروں کےساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔فارمیشن کمانڈرز نے پاکستان کے آئین اور قانون کی سربلندی کے فیصلوں پر بھی بھرپور اعتماد کا اظہارکیا۔

So good to see the Chief of Army of Staff hale and hearty Masha'Allah. Today he chaired the formation commanders conference, highest forum for General Officers of Pakistan Army. Military commanders discussed the prevailing security situation. Great! pic.twitter.com/HmVO7dzFju