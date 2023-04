سپریم کورٹ کی حکم عدولی پر وزیراعظم اور کابینہ نااہل ہوں گے: فواد چوہدری

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر نائب صدر تحریک انصاف فواد چوہدری نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی پر وزیراعظم اور کابینہ نااہل ہوں گے، ایم کیو ایم نے کراچی کے عوام کی نمائندگی مزید کم کرنے میں گھناؤنا کردار ادا کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ 95فیصد مردم شماری مکمل ہونے کے بعد جس پر پینتالیس ارب روپے لگ گئے، شہری سندھ اور خصوصاً کراچی کی آبادی میں نمایاں کمی دکھا دی گئی ہے، اس کے نتیجے میں کراچی دو قومی نشستوں سے محروم ہو سکتا ہے، کراچی کے لوگ ان جماعتوں کا احتساب کریں گے۔

انہوں نے امریکی کانگریس مین بریڈ شرمین کا بھی شکریہ ادا کیا، فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام فاشست حکومت کی جانب سے حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں پر آپ کے تحفظات کی قدر کرتے ہیں۔

Thank you congressman @BradSherman your concerns are apt and people of Pakistan appreciate your concerns on HR violations by a fascist regime in Pakistan https://t.co/JyH0UdYNol